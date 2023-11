Hideaway at Royalton in Montego Bay Officially Opens Its Doors

CARIBPR WIRE, MIAMI, FL. Weds. Nov. 15, 2023: Blue Diamond Resorts, the Caribbean’s fastest-growing hotel company, proudly announces the official opening of Hideaway at Royalton Blue Waters, An Autograph Collection All-Inclusive Resort – Adults Only, as it warmly welcomes its first guests. Situated in the heart of Montego Bay, Jamaica, this adults-only oceanfront resort features 352 modern accommodations, twelve diverse dining options, pristine pools, a private islet, and endless entertainment, further bolstering Blue Diamond Resorts’ presence in Jamaica with five distinct properties.

“As we strive to offer tailored experiences that cater to our guests’ unique preferences, we are thrilled to introduce a new ‘Togetherness’ option for adults in the renowned destination of Montego Bay,” stated Jordi Pelfort, President of Blue Diamond Resorts. “This new addition to our portfolio not only reinforces our position as leaders in the all-inclusive segment but also underscores our commitment to surpassing expectations in response to the growing demand for elevated and personalized all-inclusive experiences.”

Over time, Hideaway at Royalton Resorts has become synonymous of exceptional adults-only vacations under the concept “Stay at 1 – Play at 2”, making them an ideal choice for couples, adult friends, and seekers of relaxation and reconnection. The newly opened resort boasts 352 modern and elegant rooms and suites with terraces or balconies with spectacular views, thoughtfully designed with tasteful and modern accents. A standout is the Diamond Club™ Chairman Beach Walkout Suite, a unique offering within the adults-only section with direct beach access. All accommodations feature Royalton’s signature DreamBed™ mattress with high thread count sheets, a rain shower, free high-speed Wi-Fi resort-wide through All-In Connectivity™, 24/7 room service via phone or Smart TV, a daily restocked mini bar, and more exclusive amenities.

Hideaway at Royalton Blue Waters will offer two buildings with the exclusive Diamond Club™ room category, enhancing the all-inclusive experience with personalized butler service, enhanced in-room amenities, dedicated pool and beach areas, a private lounge, access to a private islet, and all elevated perks of this category.

Food & Beverages is not a small item for this recently opened resort, which features 11 bars and 12 restaurants venues, with a standout being the seafood and ceviche-focused Dorado restaurant, a first of its kind in Montego Bay and a signature of this adults-only resort brand. Culinary offerings encompass Jamaican, Italian, Japanese, Indian, Tex-Mex, and Caribbean flavors.

The Togetherness experience also extends to meetings, incentives, and corporate events with versatile venues, including conference and banquet facilities, as well as beach gazebos, and lush garden settings for luxury weddings and honeymoons.

“We are officially ready to welcome vacationers to our Caribbean paradise, where our dedicated team, both talented and passionate, is committed to providing exceptional service while contributing to regional growth,” added Pelfort.

The opening of this all-inclusive adults-only resort aligns seamlessly with Blue Diamond Resorts’ Black Friday sale, allowing luxury travelers to secure their next Jamaican paradise getaway while saving hundreds of dollars.

For further details and reservations, please visit www.hideawayatroyalton.com.

About Blue Diamond Resorts

Blue Diamond Resorts encompasses over 60 properties, exceeding 18,000 rooms in eight countries located in the most popular holiday destinations in the Caribbean. Its nine leading hotel brands include the Award-winning, All-In Luxury® Royalton Luxury Resorts, where Everyone is Family. Whether guests come as friends, parents, kids, couples, weddings, corporate or incentive retreats, or solo travelers everyone is family in these properties that feature personalized services and signature amenities including All-In Connectivity™, DreamBed™, and the Sports Event Guarantee™. To refocus on valued relationships and friendships, Hideaway at Royalton offers an adults-only experience with exclusive dining and preferred accommodations to enhance Togetherness among their guests. Party Your Way at Royalton CHIC Resorts, an adults-only vibrant and effervescent all-inclusive brand to revel in the unexpected. Mystique by Royalton is Miles from Ordinary, offering their visitors the chance to connect with their surroundings in a boutique-style resort collection full of endless beauty and hip vibes. In Jamaica, Grand Lido Negril offers guests over the age of 21, a unique and all-inclusive Au Naturel vacation along with a secluded shore for the utmost privacy. Memories Resorts & Spa offers a vacation designed whether you’re planning a family vacation, reuniting with friends, or just have a relaxing moment with your significant other, while Starfish Resorts provides amazing value, breathtaking surroundings, and rich culture and heritage. Planet Hollywood Hotels & Resorts invites guests to Vacation Like A Star™ with an engaging and interactive experience, plus famous pop culture items from iconic movies, music, and sports while you will Dodge the Paparazzi at Planet Hollywood Adult Scene where your adults-only vacation will be the center of fascination and attention with glam and exclusivity.

To learn more about Blue Diamond Resorts, please visit www.bluediamondresorts.com.

A photo accompanying this announcement is available at https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/a355e14d-aeb3-487c-ac71-f563c67b0b61

Hideaway at Royalton en Montego Bay abre oficialmente sus puertas

CARIBPR WIRE, MIAMI, FL. Weds. Nov. 15, 2023: Blue Diamond Resorts, la empresa hotelera de más rápido crecimiento en el Caribe, se complace en anunciar oficialmente la apertura de Hideaway at Royalton Blue Waters, An Autograph Collection All-Inclusive Resort – Adults Only, mientras da una cálida bienvenida a sus primeros huéspedes. Ubicado en el corazón de Montego Bay, Jamaica, este resort frente al mar exclusivo para adultos cuenta con 352 habitaciones modernas, doce opciones gastronómicas diversas, piscinas impecables, un islote privado y entretenimiento sin fin, fortaleciendo aún más la presencia de Blue Diamond Resorts en Jamaica con cinco propiedades distintas.

“En nuestro compromiso por ofrecer experiencias personalizadas que se adapten a las preferencias únicas de nuestros huéspedes, nos complace presentar una nueva opción de ‘Togetherness‘ para adultos en el reconocido destino de Montego Bay”, comentó Jordi Pelfort, Presidente de Blue Diamond Resorts. “Esta nueva adición al portafolio no solo refuerza nuestra posición como líderes en el segmento todo incluido, sino que también subraya nuestra dedicación a superar las expectativas en respuesta a la creciente demanda de experiencias todo incluido elevadas y personalizadas”.

Con el tiempo, Hideaway at Royalton Resorts se ha convertido en sinónimo de vacaciones excepcionales solo para adultos bajo el concepto “Quedarse en 1 – Jugar en 2″, convirtiéndolos en la elección ideal para parejas, amigos adultos y viajeros en busca de relajación y reconexión. El recién inaugurado resort cuenta con 352 habitaciones y suites modernas y elegantes con terrazas o balcones con vistas espectaculares, diseñadas cuidadosamente con acentos modernos. Entre ellas destaca la exclusiva suite Diamond Club™ Chairman Beach Walkout, una oferta única en la sección exclusiva para adultos, que proporciona acceso directo a la playa. Todas las habitaciones cuentan con el lujoso colchón DreamBed™ de la marca Royalton, sábanas de alto hilo, una ducha de efecto lluvia, Wi-Fi gratuito de alta velocidad en todo el resort mediante All-In Connectivity™, servicio de habitaciones disponible las 24 horas a través de teléfono o Smart TV, un minibar diariamente reabastecido y otras amenidades exclusivas.

Hideaway at Royalton Blue Waters ofrecerá dos edificios con la exclusiva categoría de habitaciones Diamond Club™, mejorando la experiencia todo incluido con servicio de mayordomo personalizado, amenidades mejoradas en la habitación, áreas dedicadas de piscina y playa, un salón privado, acceso a un islote privado y todas las ventajas elevadas de esta categoría.

La gastronomía y las bebidas adquieren una importancia destacada en este resort recién inaugurado, que presume de 11 bares y 12 restaurantes, siendo el restaurante Dorado el protagonista, especializado en mariscos y ceviche, siendo el primero de su categoría en Montego Bay y una firma distintiva de esta marca de resorts para adultos. Las opciones culinarias abarcan una amplia gama de sabores que incluyen lo mejor de la cocina jamaicana, italiana, japonesa, india, tex-mex y caribeña.

La experiencia de “Togetherness” también se extiende a reuniones, incentivos y eventos corporativos con lugares versátiles, que incluyen instalaciones para conferencias y banquetes, así como gazebos en la playa y entornos exuberantes de jardín para bodas y lunas de miel de lujo.

“Estamos oficialmente listos para dar la bienvenida a los vacacionistas a nuestro paraíso caribeño, donde nuestro equipo dedicado, talentoso y apasionado, se compromete a brindar un servicio excepcional mientras contribuye al crecimiento regional”, agregó Pelfort.

La apertura de este resort solo para adultos todo incluido se alinea perfectamente con la venta del “Black Friday” de Blue Diamond Resorts, permitiendo a los viajeros de lujo asegurar su próxima escapada al paraíso jamaicano mientras ahorran cientos de dólares.

Para más detalles y reservas, por favor visite www.hideawayatroyalton.com

Acerca de Blue Diamond Resorts

Blue Diamond Resorts cuenta con un portafolio de más de 60 propiedades, que superan las 18,000 habitaciones en 8 países ubicados en los destinos vacacionales más populares del Caribe. Sus 9 marcas hoteleras líderes comprenden al galardonado All-In Luxury® Royalton Luxury Resorts, donde Todos son Familia. Sin importar si son vacaciones entre amigos, padres e hijos, parejas, bodas, retiros corporativos o de incentivos o viajeros solos, todos son familia en estas propiedades que ofrecen servicios personalizados y amenidades exclusivas, tales como All-In Connectivity™, DreamBed™ y Sports Event Guarantee™. Para reenfocarse en relaciones y amistades valiosas, Hideaway at Royalton ofrece una experiencia sólo para adultos que incluye una exclusiva gastronomía y alojamiento preferencial para reforzar estar unido bajo el concepto Togetherness entre sus huéspedes. Disfrute a su manera en Royalton CHIC Resorts, una marca todo incluido que bajo su concepto “Party Your Way” brinda una vibrante y efervescente experiencia sólo para adultos para deleitarse con lo inesperado. A Millas de lo Ordinario, Mystique by Royalton ofrece a los viajeros la oportunidad de conectarse con su entorno en una moderna colección de resorts estilo boutique que muestran una vibrante belleza infinita. En Jamaica, Grand Lido Negril promete a huéspedes mayores de 21 años, unas vacaciones únicas Completamente al Natural con todo incluido y acceso a una costa exclusiva para máxima privacidad. Memories Resorts & Spa diseña las mejores experiencias para vacaciones familiares, reunión de amigos o simplemente para relajarse en pareja, mientras que Starfish Resorts ofrece un valor increíble, un entorno impresionante y una rica cultura y herencia. Planet Hollywood Hotels & Resorts invita a los huéspedes a vacacionar como las estrellas con Vacation Like a Star™, una experiencia atractiva e interactiva con elementos famosos de la cultura pop de películas, música y deportes icónicos, mientras Escape de los Paparazzi en Planet Hollywood Adult Scene donde sus vacaciones sólo para adultos serán el centro de la fascinación y la atención con glamour y exclusividad.

Para más información acerca de Blue Diamond Resorts, visite www.bluediamondresorts.com.

Una foto asociada con este comunicado de prensa está disponible en:

https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/a355e14d-aeb3-487c-ac71-f563c67b0b61