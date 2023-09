Blue Diamond Resorts Enhances All-Inclusive Offering With New Transfers Feature

CARIBPR WIRE, MIAMI, FL., Sept. 19, 2023: Blue Diamond Resorts continues to redefine the all-inclusive industry by going above and beyond with its inclusions, now offering complimentary roundtrip airport-to-hotel transfers integrated seamlessly into the reservation process. This groundbreaking advancement, powered by NexusTours, guarantees a stress-free journey for guests who choose to book directly through the hotel management company’s dedicated brand websites, starting on September 18th, 2023.

“We are committed to offering more and more tailored experiences to our guests, and including transfers as part of our all-inclusive package is just one of the many benefits travelers can enjoy,” said Alejandro Rodriguez del Peon, Director of Marketing & PR for Blue Diamond Resorts. “Navigating a foreign country can be daunting, but this new addition to our offerings represents another step in redefining the concept of ‘all-inclusive.’ Our ongoing goal is to consistently enhance the guest experience, both now and in the future,” he added.

Starting today, travelers booking stays of approximately 3 to 4 nights will have the remarkable opportunity to include a top-notch shared transfer service absolutely free. It’s as easy as a few simple clicks during the booking process, providing an added layer of value to their guests’ stay. Vacationers staying in a shorter length of stay will also be able to enjoy this benefit at an additional preferential cost.

This remarkable addition will be accessible across selected Blue Diamond Resorts’ all-inclusive properties when booking directly through their websites. These properties encompass renowned brands such as Royalton Luxury Resorts, Royalton CHIC Resorts, Hideaway at Royalton Resorts, Planet Hollywood Beach Resorts, Mystique by Royalton, Grand Lido Resorts, and Starfish Resorts. This new feature is available to guests booking in Mexico, the Dominican Republic, Jamaica, Costa Rica, Grenada, Antigua, and Saint Lucia via www.royaltonresorts.com or www.planethollywoodhotels.com.

Travelers are invited to explore Blue Diamond Resorts’ collection of luxury all-inclusive properties and indulge in unparalleled service and personalized experiences. For more information or to book your next vacation, please visit www.bluediamondresorts.com

About Blue Diamond Resorts

Blue Diamond Resorts encompasses over 60 properties, exceeding 18,000 rooms in eight countries located in the most popular holiday destinations in the Caribbean. Its nine leading hotel brands include the Award-winning, All-In Luxury®Royalton Luxury Resorts, where Everyone is Family. Whether guests come as friends, parents, kids, couples, weddings, corporate or incentive retreats, or solo travelers everyone is family in these properties that feature personalized services and signature amenities including All-In Connectivity™, DreamBed™, and the Sports Event Guarantee™. To refocus on valued relationships and friendships, Hideaway at Royalton offers an adults-only experience with exclusive dining and preferred accommodations to enhance Togetherness among their guests. Party Your Way at Royalton CHIC Resorts, an adults-only vibrant and effervescent all-inclusive brand to revel in the unexpected. Mystique by Royalton is Miles from Ordinary, offering their visitors the chance to connect with their surroundings in a boutique-style resort collection full of endless beauty and hip vibes. In Jamaica, Grand Lido Negril offers guests over the age of 21, a unique and all-inclusive Au Naturel vacation along with a secluded shore for the utmost privacy. Memories Resorts & Spa offers a vacation designed whether you´re planning a family vacation, reuniting with friends, or just have a relaxing moment with your significant other, while Starfish Resorts provides amazing value, breathtaking surroundings, and rich culture and heritage. Planet Hollywood Hotels & Resorts invites guests to Vacation Like A Star™ with an engaging and interactive experience, plus famous pop culture items from iconic movies, music, and sports while you will Dodge the Paparazzi at Planet Hollywood Adult Scene where your adults-only vacation will be the center of fascination and attention with glam and exclusivity.

To learn more about Blue Diamond Resorts, please visit www.bluediamondresorts.com

BLUE DIAMOND RESORTS MEJORA LA OFERTA TODO INCLUIDO CON UNA NUEVA FUNCIÓN DE TRASLADOS

CARIBPR WIRE, MIAMI, FL, Sept. 19, 2023: Blue Diamond Resorts sigue redefiniendo la industria de todo incluido al ir más allá con sus inclusiones, ofreciendo ahora traslados gratuitos de ida y vuelta desde el aeropuerto hasta el hotel, integrados de forma impecable en el proceso de reserva. Esta innovación, impulsada por NexusTours, garantiza una experiencia tranquila para los huéspedes que elijan reservar directamente a través de los sitios web exclusivos de la marca de la compañía de gestión hotelera, a partir del 18 de septiembre de 2023.

“Estamos comprometidos a ofrecer cada vez más experiencias personalizadas a nuestros huéspedes, e incluir traslados como parte de nuestro paquete todo incluido es solo uno de los muchos beneficios que los viajeros pueden disfrutar”, comentó Alejandro Rodríguez del Peón, Director de Marketing y Relaciones Públicas de Blue Diamond Resorts. “Explorar un país extranjero puede ser un desafío, pero esta adición a nuestra oferta marca otro avance en la redefinición del concepto de todo incluido. Nuestra misión constante es mejorar continuamente la experiencia de nuestros huéspedes, tanto en el presente como en el futuro”, añadió.

A partir de hoy, los viajeros que reserven estancias de aproximadamente 3 a 4 noches tendrán la extraordinaria oportunidad de incluir un servicio de traslado compartido de primer nivel totalmente gratuito. Es tan fácil como unos pocos clics durante el proceso de reserva, proporcionando un valor añadido a la estancia de sus huéspedes. Los vacacionistas con estadías más cortas también podrán disfrutar de este beneficio con un costo preferencial adicional.

Se podrá acceder a esta notable incorporación en las propiedades todo incluido seleccionadas de Blue Diamond Resorts al reservar directamente a través de sus sitios web. Estas propiedades abarcan marcas reconocidas como Royalton Luxury Resorts, Royalton CHIC Resorts, Hideaway at Royalton Resorts, Planet Hollywood Beach Resorts, Mystique by Royalton, Grand Lido Resorts y Starfish Resorts. Esta nueva característica está disponible para los huéspedes que reserven en México, República Dominicana, Jamaica, Costa Rica, Granada, Antigua y Santa Lucía a través de www.royaltonresorts.com o www.planethollywoodhotels.com.

Los viajeros están invitados a explorar el portafolio de propiedades de lujo todo incluido de Blue Diamond Resorts y disfrutar de un servicio incomparable y experiencias personalizadas. Para obtener más información o reservar sus próximas vacaciones, visite www.bluediamondresorts.com

Acerca de Blue Diamond Resorts

Blue Diamond Resorts cuenta con un portafolio de más de 60 propiedades, que superan las 18,000 habitaciones en 8 países ubicados en los destinos vacacionales más populares del Caribe. Sus 9 marcas hoteleras líderes comprenden al galardonado All-In Luxury®Royalton Luxury Resorts, donde Todos son Familia. Sin importar si son vacaciones entre amigos, padres e hijos, parejas, bodas, retiros corporativos o de incentivos o viajeros solos, todos son familia en estas propiedades que ofrecen servicios personalizados y amenidades exclusivas, tales como All-In Connectivity™, DreamBed™ y Sports Event Guarantee™. Para reenfocarse en relaciones y amistades valiosas, Hideaway at Royalton ofrece una experiencia sólo para adultos que incluye una exclusiva gastronomía y alojamiento preferencial para reforzar estar unido bajo el concepto Togetherness entre sus huéspedes. Disfrute a su manera en Royalton CHIC Resorts, una marca todo incluido que bajo su concepto “Party Your Way” brinda una vibrante y efervescente experiencia sólo para adultos para deleitarse con lo inesperado. A Millas de lo Ordinario, Mystique by Royalton ofrece a los viajeros la oportunidad de conectarse con su entorno en una moderna colección de resorts estilo boutique que muestran una vibrante belleza infinita. En Jamaica, Grand Lido Negril promete a huéspedes mayores de 21 años, unas vacaciones únicas Completamente al Natural con todo incluido y acceso a una costa exclusiva para máxima privacidad. Memories Resorts & Spa diseña las mejores experiencias para vacaciones familiares, reunión de amigos o simplemente para relajarse en pareja, mientras que Starfish Resorts ofrece un valor increíble, un entorno impresionante y una rica cultura y herencia. Planet Hollywood Hotels & Resorts invita a los huéspedes a vacacionar como las estrellas con Vacation Like a Star™, una experiencia atractiva e interactiva con elementos famosos de la cultura pop de películas, música y deportes icónicos, mientras Escape de los Paparazzi en Planet Hollywood Adult Scene donde sus vacaciones sólo para adultos serán el centro de la fascinación y la atención con glamour y exclusividad.

Para más información acerca de Blue Diamond Resorts, visite www.bluediamondresorts.com