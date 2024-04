CardnPay and Turks and Caicos Banking Company launch Mastercard Black and Platinum Debit Cards in the Turks and Caicos Islands

CARIBPR WIRE, COCKBURN TOWN, Turks and Caicos, April 23, 2024: We are pleased to announce that CardnPay newest affiliate, Turks and Caicos Banking Company (TCBC), will be issuing new international Mastercard Black and Platinum debit cards starting in April 2024.

The Mastercard Black and Platinum Debit Cards represent the pinnacle of sophistication and functionality, designed to cater to the discerning needs of individuals seeking superior payment experiences. With their sleek designs and advanced security features, these cards epitomize excellence in banking and elevate the standard of financial services in the region.

“We are thrilled to collaborate with TCBC in bringing the Mastercard Black and Platinum Debit Cards to the Turks and Caicos Islands,” said Mr. Barry Walsh, President of CardnPay Limited. “This partnership allows us to combine our expertise in payment processing with TCBC’s commitment to innovation, delivering unmatched value and convenience”.

“Turks and Caicos Banking Company is excited to launch Mastercard Black and Platinum Debit Card in partnership with CardnPay Limited”, said Mr. David Bee, Chief Executive Officer at TCBC. “This collaboration allows us to leverage our expertise in financial services and CardnPay’s cutting-edge payment processing technology to offer a truly elite banking experience.”

TCBC (www.turksandcaicos-banking.com) is a private Bank focused on efficient and convenient customer service. Established in 1980, Turks & Caicos Banking Company has been evolving alongside the Turks and Caicos Islands.

CardnPay Ltd. (www.cardnpay.com) is a wholly owned subsidiary of Bevertec CST Inc. and a Mastercard principal member. The company offers a Mastercard Affiliate Program to financial service providers in the Caribbean. The program comprises Mastercard licensing, card issuing, ATM acquiring, 3D Secure, Tokenization, payment processing and other value-added services on a subscription basis. For more information please contact:

Nathaly Gutierrez

Business Development Manager

[email protected]

Canada: Office : +1 416 695 7525 x2268

CardnPay y Turks and Caicos Banking Company lanzan tarjetas de débito Mastercard Black y Platinum en las Islas Turcas y Caicos

CARIBPR WIRE, COCKBURN TOWN, Islas Turcas y Caicos, April 23, 2024: Nos complace anunciar que la nueva filial de CardnPay, Turks and Caicos Banking Company (TCBC), emitirá nuevas tarjetas de débito internacionales Mastercard Black y Platinum a partir de abril de 2024.

Las tarjetas de débito Mastercard Black y Platinum representan el pináculo de sofisticación y funcionalidad, diseñadas para satisfacer las necesidades más exigentes de personas que buscan experiencias de pago superiores. Con sus diseños elegantes y funciones de seguridad avanzadas, estas tarjetas ejemplifican la excelencia en la banca y elevan el estándar de los servicios financieros en la región.

“Estamos encantados de colaborar con TCBC para llevar las tarjetas de débito Mastercard Black y Platinum a las Islas Turcas y Caicos”, dijo el Sr. Barry Walsh, presidente de CardnPay Limited. “Esta asociación nos permite combinar nuestra experiencia en procesamiento de pagos con el compromiso de TCBC con la innovación, ofreciendo valor y conveniencia inigualables”.

“Turks and Caicos Banking Company se complace en lanzar la tarjeta de débito Mastercard Black y Platinum en asociación con CardnPay Limited”, dijo el Sr. David Bee, director ejecutivo de TCBC. “Esta colaboración nos permite utilizar nuestra experiencia en servicios financieros y la tecnología de procesamiento de pagos de vanguardia de CardnPay para ofrecer una experiencia bancaria verdaderamente de élite”.

TCBC (www.turksandcaicos-banking.com) es un banco privado centrado en servicio al cliente eficaz y conveniente. Establecida en 1980, Turks & Caicos Banking Company evoluciona junto con las Islas Turcas y Caicos.

CardnPay Ltd. (www.cardnpay.com) es una subsidiaria de propiedad integral de Bevertec CST Inc. y miembro principal de Mastercard. La empresa ofrece un Programa de Afiliados de Mastercard para proveedores de servicios financieros en el Caribe. El programa incluye licencias de Mastercard, emisión de tarjetas, adquisición de cajeros automáticos, 3D Secure, tokenización, procesamiento de pagos y otros servicios de valor agregado por suscripción. Para más información comuníquese con:

Nathaly Gutiérrez

Gerente de desarrollo de negocios

[email protected]

Canadá: Oficina: +1 416 695 7525 x2268