Wärtsilä and Aqualectra partner to support Curaçao’s decarbonisation with new power plant to balance renewables

Agreement signing Front: Mathias West, CFO Neysa Isenia, Tganni Louisy. Back: Minister Charles Cooper, Chairman of the Board Renny Oehlers, Joseph Everon, and Rudolf Garmes.

CARIBPR WIRE, WILLEMSTAD, Curaçao, Sept. 18, 2024: Technology group Wärtsilä has again been contracted by Aqualectra, Curaҫao’s government owned utilities company, to provide Engineering, Procurement and Construction in support of the country’s decarbonisation program. This latest order is for a new 38.4 MW power plant that will be capable of providing efficient grid balancing as the level of renewable energy in the system continues to increase. The order was booked by Wärtsilä in Q3 2024.

The new Salu Power Plant is being supplied on a full engineering, procurement and construction (EPC) basis. Initially, the plant will provide baseload power but will be later utilised in a grid balancing role as part of the utility’s decarbonisation focus. It will operate with four Wärtsilä 20V32 engines and will immediately become one of Aqualectra’s most fuel-efficient power plants.

Earlier this year, Aqualectra placed an order with Wärtsilä for a Battery Energy Storage System (BESS), as well as Wärtsilä’s GEMS Digital Energy Platform. The combined system will enable the expansion of renewable energy capacity, representing an important step towards a sustainable energy future for the island.

“Aqualectra immensely values the continued partnership with Wärtsilä and their availability to hold discussions, exchange and build bridges so that, on this occasion, we could again sign a significant agreement for the island and people of Curaçao,” says Mrs. Neysa Isenia, CFO at Aqualectra.

The combination of Wärtsilä’s BESS and GEMS solutions, supported by the new power plant, will provide grid stability and reliability, reduce unserved energy, and help mitigate the risk of brownouts and blackouts. In addition, the Wärtsilä solutions will allow Aqualectra to expand their decarbonisation vision while smoothing the intermittency of renewables.

“We have worked closely with Aqualectra in developing their long-term roadmap,” explains Risto Paldanius, Vice President, Americas at Wärtsilä Energy. “This involved a detailed analysis and modelling of their system, as well as verifying their own modelling. Aqualectra’s strategic objective is to provide the community with affordable, sustainable, and reliable electricity. Wärtsilä’s solutions will support all of these objectives through reducing the cost of generation, enabling the integration of renewables, while providing high reliability.”

Delivery of the Wärtsilä equipment and construction of the power plant is being carried out on a fast-track basis, and the plant is expected to be fully operational by Q4 2025.

Aqualectra produces and distributes water and electricity to over 80,000 households and companies on Curaҫao Island. The company is an existing and valued Wärtsilä customer with three Wärtsilä engine power plants operating with a combined total of 16 Wärtsilä engines.

Wärtsilä Energy in brief

Wärtsilä Energy is at the forefront of the transition towards a 100% renewable energy future. We help our customers and the power sector to accelerate their decarbonisation journeys through our market-leading technologies and power system expertise. Our solutions include flexible engine power plants, energy storage and optimisation technology, and services for the whole lifecycle of our installations. Our engines are future-proof and can run on sustainable fuels. Our track record comprises 79 GW of power plant capacity, of which 18 GW are under service agreements, and over 125 energy storage systems, in 180 countries around the world.

www.wartsila.com/energy

Wärtsilä in brief

Wärtsilä is a global leader in innovative technologies and lifecycle solutions for the marine and energy markets. We emphasise innovation in sustainable technology and services to help our customers continuously improve environmental and economic performance. Our dedicated and passionate team of 17,800 professionals in more than 280 locations in 79 countries shape the decarbonisation transformation of our industries across the globe. In 2023, Wärtsilä’s net sales totalled EUR 6.0 billion. Wärtsilä is listed on Nasdaq Helsinki.

www.wartsila.com

Aqualectra

Aqualectra is Curacao’s government-owned utility company. It produces and distributes water and electricity to over 80,000 households and companies. Aqualectra employs 615 dedicated women and men who provide the framework for delivering quality products and services to our customers.

www.aqualectra.com



Wärtsilä y Aqualectra se asocian para apoyar la descarbonización de Curazao con una nueva planta de energía para equilibrar las energías renovables

CARIBPR WIRE, WILLEMSTAD, Curazao, Sept. 18, 2024: El grupo de tecnología Wärtsilä fue contratado nuevamente por Aqualectra, la empresa de servicios públicos estatal de Curazao, para suministrar ingeniería, adquisiciones y construcción en apoyo del programa de descarbonización del país. Este último pedido es para una nueva planta de energía de 38,4 MW capaz de suministrar un equilibrio de red eficaz mientras el nivel de energía renovable en el sistema continúa aumentando. El pedido fue reservado por Wärtsilä en el tercer trimestre de 2024.

La nueva central eléctrica de Salu se suministra sobre una base completa de ingeniería, adquisiciones y construcción (EPC). Inicialmente, la planta suministrará energía de carga base, sin embargo, posteriormente se utilizará en un rol de equilibrio de red como parte del enfoque de descarbonización de servicios públicos. Operará con cuatro motores Wärtsilä 20V32 e inmediatamente se convertirá en una de las centrales eléctricas más eficaces en combustible de Aqualectra.

A principios de este año, Aqualectra hizo un pedido a Wärtsilä para un sistema de almacenamiento de energía en batería (BESS), sí como la plataforma de energía digital GEMS de Wärtsilä. El sistema combinado permitirá la expansión de la capacidad de energía renovable, representando un paso importante hacia un futuro energético sostenible para la isla

“Aqualectra valora enormemente la asociación continua con Wärtsilä y su disponibilidad para mantener conversaciones, intercambiar y construir puentes, de modo que, en esta ocasión, podamos firmar un acuerdo significativo para la isla y la gente de Curazao”, dice la Sra. Neysa Isenia, directora financiera de Aqualectra.

La combinación de las soluciones BESS y GEMS de Wärtsilä, con el soporte de la nueva planta de energía, ofrecerá estabilidad y confiabilidad a la red, reducirá la energía no servida y ayudará a mitigar el riesgo de apagones y caídas de tensión. Además, las soluciones de Wärtsilä permitirán a Aqualectra ampliar su visión de descarbonización mientras suavizan la intermitencia de las energías renovables.

“Hemos trabajado en estrecha colaboración con Aqualectra en el desarrollo de su plan de acción a largo plazo”, explica Risto Paldanius, vicepresidente para América de Wärtsilä Energy. “Esto implicó un análisis y modelado detallado de su sistema, así como la verificación de su propio modelado. El objetivo estratégico de Aqualectra es ofrecer a la comunidad electricidad asequible, sostenible y confiable.

Las soluciones de Wärtsilä apoyarán todos estos objetivos mediante la reducción del costo de generación, permitiendo la integración de energías renovables, mientras ofrecen alta confiabilidad”.

La entrega del equipo Wärtsilä y la construcción de la planta de energía se están llevando a cabo de forma acelerada, y se espera que la planta esté completamente operativa para el cuarto trimestre de 2025.

Aqualectra produce y distribuye agua y electricidad a más de 80.000 hogares y empresas en la isla de Curazao. La empresa es un cliente de Wärtsilä existente y valorado con tres centrales de energía de motores de Wärtsilä que operan con un total combinado de 16 motores de Wärtsilä.

Wärtsilä Energy en resumen

Wärtsilä Energy lidera la transición hacia un futuro energético ciento por ciento renovable. Ayudamos a nuestros clientes y al sector de energía a acelerar sus procesos de descarbonización a través de nuestras tecnologías líderes en el mercado y experiencia en sistemas de energía. Nuestras soluciones incluyen centrales eléctricas de motores flexibles, tecnología de almacenamiento y optimización de energía y servicios para todo el ciclo de vida de nuestras instalaciones. Nuestros motores están preparados para el futuro y pueden funcionar con combustibles sostenibles. Nuestra trayectoria incluye 79 GW de capacidad de central eléctrica, de los cuales 18 GW están bajo acuerdos de servicio y más de 125 sistemas de almacenamiento de energía distribuidos a 180 países en todo el mundo.

www.wartsila.com/energy

Wärtsilä en resumen

Wärtsilä es un líder mundial en tecnologías innovadoras y soluciones de ciclo de vida para los mercados marino y energético. Enfatizamos la innovación en tecnología y servicios sostenibles para ayudar a nuestros clientes a mejorar continuamente el rendimiento ecológico y económico. Nuestro equipo dedicado y apasionado de 17.800 profesionales en más de 280 ubicaciones en 79 países da forma a la transformación de la descarbonización de nuestras industrias en todo el mundo. En 2023, las ventas netas de Wärtsilä alcanzaron un total de 6.0 mil millones de euros. Wärtsilä cotiza en el Nasdaq Helsinki.

www.wartsila.com

Aqualectra

Aqualectra es la empresa de servicios públicos estatal de Curazao. Produce y distribuye agua y electricidad a más de 80.000 hogares y empresas. Aqualectra emplea a 615 mujeres y hombres dedicados que proporcionan la estructura para entregar productos y servicios de calidad a nuestros clientes.

www.aqualectra.com



