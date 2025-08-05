The 2025 CXC examination results for Dominican students set for Monday August 25 Dominica’s youth encouraged to create opportunities for themselves The process to establish a Minimum Wage Board for the revision of Dominica’s minimum wage has begun Doctors within the Public Health Care System to see an increase in salaries effective August 06, 2025 The National Emergency Planning Organization (NEPO) is reporting a significant decrease in the number of people needing hurricane shelters this year Dominica and the People’s Republic of China signs new economic and technical agreement
Local News

The 2025 CXC examination results for Dominican students set for Monday August 25

14 August 2025
This content originally appeared on DBC Radio.
The release of the 2025 CXC examination results for Dominican students is set for Monday August 25. Local CXC registrar in Dominica is Magalie Celestine. Local CXC Registrar Magalie Celestine

