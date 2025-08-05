Local News
The 2025 CXC examination results for Dominican students set for Monday August 25
14 August 2025
This content originally appeared on DBC Radio.
The release of the 2025 CXC examination results for Dominican students is set for Monday August 25. Local CXC registrar in Dominica is Magalie Celestine. Local CXC Registrar Magalie Celestine
