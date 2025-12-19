Government commits to striking a balance between preserving the environment and the development of capital projects in Dominica DHTA President says new site fees introduced by the government could impact Dominica’s cruise tourism. A firearms task force, established this year, is yielding fruit. Kes the Band Releases New Single “Rum And Coca Cola” Ahead of Jazz Festival Headline Prime Minister Roosevelt Skerrit discuss new information coming from the United States. President of the Caribbean Confederation of Credit Unions expresses concern over developments in Dominica.
Prime Minister Roosevelt Skerrit discuss new information coming from the United States.

19 December 2025
This content originally appeared on DBC Radio.
All valid United States visas already issued to holders of Dominican passports remain valid. Prime Minister Roosevelt Skerrit gives a brief update on this matter. Prime Minister Roosevelt Skerrit

