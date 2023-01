Le chagrin et la colère des parents de Magalie Méjean neuf ans après la mort de leur fille

The content originally appeared on: News Americas Now

Jean-Michel Hauteville

Eric et Patricia Méjean. • ARCHIVES FRANCE-ANTILLES

La dépouille de cette vacancière de 28 ans originaire de Caen, portée disparue pendant cinq semaines, a été retrouvée le 23 janvier 2014, non loin de l’habitation Chalvet, à Basse-Pointe. Après neuf années d’enquête toujours infructueuse, ses parents, Eric et Patricia, disent leur désarroi face à une attente qui s’éternise, les nombreuses « erreurs » des autorités, l’État qui les « abandonne » et une affaire qui « tombe dans l’oubli ».

Un destin fauché. Une famille endeuillée, accablée

de chagrin. Et un obsédant mystère qui reste entier depuis

neuf ans. Depuis le 23 janvier 2014 : ce jour-là, le corps à moitié dénudé d’une femme

est retrouvé, au fond d’une ravine de Basse-Pointe, quartier

Chalvet. Cette macabre découverte apportait la réponse à une

première énigme, celle de la disparition d’une vacancière de 28

ans, dont les proches étaient sans nouvelles depuis cinq

semaines. Peu avant Noël 2013, les vacances de rêve de

Magalie Méjean sur notre île ont pris une tournure tragique. Le 17

décembre, cette jeune femme originaire de Caen, dans le département

du Calvados, est aperçue pour la dernière fois. Sportive et pleine

de vie, cette employée à la SNCF, engagée comme sapeur-pompier

volontaire à Ouistreham, s’était élancée seule sur les sentiers du

Nord-Atlantique. Partie du Lorrain, Magalie, qui effectuait un

séjour d’une semaine en Martinique, devait atteindre Basse-Pointe

en longeant le littoral. Mais la jeune touriste n’est jamais

revenue de ce périple. Inquiète, l’amie à qui la vacancière rendait

visite a rapidement donné l’alerte, et les recherches ont

débuté…

