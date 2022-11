Fuite d’une installation de la SARA : 600 à 800 litres d’hydrocarbure déversés dans la nature

The content originally appeared on: News Americas Now

De 500 à 1000 m2 de site en dehors de la SARA, dont une partie de la mangrove de la baie de Fort-de-France, sont touchés par une fuite de 600 à 800 litres d’hydrocarbure.

C’est une première estimation « professionnelle » que la SARA nous communique ce vendredi. 600 à 800 litres d’hydrocarbure se sont déversés à l’intérieur et en dehors du site de la SARA à la suite d’une fuite sur l’une des canalisations enterrées de la raffinerie hier (jeudi 24 novembre). Suite à ce déconfinement d’hydrocarbure, toutes les canalisation ont vite été mises en sécurité.

Parmi ces 600 à 800 litres, une partie difficilement estimable est sortie du site de la SARA. 500 à 1000m2 au nord-ouest du site seraient impactés par cet incident, dont une partie de la mangrove de la baie de Fort-de-France, accolée à la SARA.

Aucun impact direct sur la population

La zone est non habitée et non fréquentée et elle a été confinée pour en assurer l’étanchéité.

Les équipes techniques sont sur place afin de pomper l’hydrocarbure et réhabiliter au plus vite la mangrove et ses alentours. Une estimation de l’impact écologique sera délivrée par la suite.

La SARA l’affirme, l’incident n’aura aucun impact sur la distribution de carburant aux usagers.